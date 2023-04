ATP Montecarlo 2023, chi affronterà Jannik Sinner? Tabellone e avversari. Possibile quarto con Novak Djokovic (Di venerdì 7 aprile 2023) Jannik Sinner affronta il Masters 1000 di Montecarlo, il terzo dell’anno, da testa di serie numero 7. Le rinunce (eccellenti) della vigilia hanno regalato al meglio classificato giocatore d’Italia un bye al primo turno, il che vuol dire iniziare a giocare con buone probabilità di mercoledì (anche se qualcuno viene fatto esordire il martedì). L’altoatesino inizierà subito con un secondo turno di fascino, se non altro per il nome degli avversari. L’argentino Diego Schwartzman, però, è da tempo in crisi nera: il Peque di Buenos Aires dall’inizio dell’anno ha vinto solo tre partite, e mai di livello realmente significativo per i suoi standard. A Marrakech ha perso subito da Marco Cecchinato. Non tanto meglio va al belga David Goffin, che per ritrovare fiducia a gennaio ha giocato e vinto un Challenger a ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)affronta il Masters 1000 di, il terzo dell’anno, da testa di serie numero 7. Le rinunce (eccellenti) della vigilia hanno regalato al meglio classificato giocatore d’Italia un bye al primo turno, il che vuol dire iniziare a giocare con buone probabilità di mercoledì (anche se qualcuno viene fatto esordire il martedì). L’altoatesino inizierà subito con un secondo turno di fascino, se non altro per il nome degli. L’argentino Diego Schwartzman, però, è da tempo in crisi nera: il Peque di Buenos Aires dall’inizio dell’anno ha vinto solo tre partite, e mai di livello realmente significativo per i suoi standard. A Marrakech ha perso subito da Marco Cecchinato. Non tanto meglio va al belga David Goffin, che per ritrovare fiducia a gennaio ha giocato e vinto un Challenger a ...

