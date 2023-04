Atp Marrakech 2023, Vavassori cede in due set ad Evans: il britannico si prende la semifinale (Di venerdì 7 aprile 2023) Niente da fare per Andrea Vavassori che, nel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp di Marrakech 2023, viene sconfitto in due set 6-3 7-5 dal britannico Daniel Evans. Quest’ultimo, dunque, approda in semifinale dove incontrerà il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’olandese Tallon Griekspoor. La prima sfida in carriera fra il classe 1995 piemontese e il 32enne di Birmingham inizia male per il torinese, che subisce il break in apertura dopo una smorzata letta bene dal britannico, numero 30 al mondo. Vavassori ha due chance per il controbreak, ma Evans si salva e si issa sul 2-0. La svolta definitiva si ha in un infinito nono game. Vavassori cancella due set point, ma al ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Niente da fare per Andreache, nel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp di, viene sconfitto in due set 6-3 7-5 dalDaniel. Quest’ultimo, dunque, approda indove incontrerà il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’olandese Tallon Griekspoor. La prima sfida in carriera fra il classe 1995 piemontese e il 32enne di Birmingham inizia male per il torinese, che subisce il break in apertura dopo una smorzata letta bene dal, numero 30 al mondo.ha due chance per il controbreak, masi salva e si issa sul 2-0. La svolta definitiva si ha in un infinito nono game.cancella due set point, ma al ...

