Atp Marrakech 2023: Musetti di nuovo ko ai quarti, Muller vince in tre set (Di venerdì 7 aprile 2023) Lorenzo Musetti si arrende in tre set a Alexandre Muller, numero 126 al mondo, e dice addio all'ATP 250 di Marrakech 2023. Dopo la vittoria contro Gaston, il tennista di Carrara esce ai quarti di finale contro il francese, che si è imposto con lo score di 3-6 6-1 4-6 conquistando la prima semifinale in carriera. Ad attenderlo ci sarà ora il vincente tra O'Connell e Kotov. LA PARTITA – Il match si apre con un turno di battuta a 15 del francese e uno tenuto a zero da Musetti. Sfida equilibrata nei primi cinque game, ma nel sesto gioco l'azzurro crolla e subisce un break a zero (2-4). Segnali di ripresa nell'ottavo game, dove Musetti ha tenuto il servizio a zero, ma Muller riesce a chiudere il set sul 6-3 con un ultimo turno al servizio ...

