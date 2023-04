ATP Marrakech 2023 | Muller-Kotov e Carballes Baena-Evans le semifinali | fuori Musetti e Vavassori

(Di venerdì 7 aprile 2023) Resta senza italiani il torneo ATP 250 di: l’uscita di scena di Lorenzo, da numero 1 del seeding, e di Andreachiude l’esperienza tricolore in terra marocchina, in attesa delle nuove possibilità offerte (per il toscano) dal Masters 1000 di Montecarlo. A sconfiggere, in particolare, è il francese Alexandre, vittorioso per 6-3 1-6 6-4 in un match quantomeno particolare, in cui il toscano non è riuscito a continuare nell’intento di tenersi su una scia positiva importante. Per il transalpino ci sarà il russo Pavel, che neutralizza la rimonta dell’australiano Christopher O’Connell, battuto per 6-3 6-7(6) 7-6(3) al primo match point. Tanto perquanto perè la prima semifinale sul circuito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Marrakech 2023: senza più Musetti e Vavassori si allinea alle semifinali il torneo marocchino. Carballes Baena-… - Tomtennis_ : La voce che trema , le lacrime della mamma … Pavel Kotov raggiunge la sua prima semifinale atp a Marrakech. Bellissimo momento ?? - Eurosport_IT : Musetti eliminato a Marrakech ??? L'azzurro viene sconfitto in 3 set da Muller nei quarti di finale… - musettina : RT @OA_Sport: ATP Marrakech 2023, Lorenzo Musetti cede in tre set ad Alexandre Müller nei quarti di finale - - musettina : RT @Tennis_Ita: ATP Marrakech, sconfitta nei quarti per Musetti: Muller accede alla sua prima semifinale in carriera -

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di sabato 8 aprile. Semifinali di certo non di assoluto livello sul rosso marocchino, e per questo motivo salgono i rimpianti per le sconfitte di Vavassori e ...Lorenzo Musetti è stato sconfitto ai quarti di finale del torneo250 didal francese Alexandre Muller, numero 126 del mondo. Il tennista di Carrara ha confermato il suo momento poco felice ed è stato piegato in tre set con i parziali di 3 - 6, 6 - 1, ......Quarti di finale per Lorenzo Musetti sulla terra rossa al Gran Prix Hassan II in quel di. ... Per il 26enne francese è la prima semifinalein carriera e attende il vincente tra O'Connell e ...

ATP Marrakech 2023, Lorenzo Musetti cede in tre set ad Alexandre Müller nei quarti di finale OA Sport

14.34 A Marrakech rimane solamente un’cartuccia per quanto riguarda i colori azzurri, Lorenzo Musetti, il quale affronterà Alexandre Muller per l’accesso alle semifinali nel pomeriggio. 14.32 La ...Resta senza italiani il torneo ATP 250 di Marrakech: l’uscita di scena di Lorenzo Musetti, da numero 1 del seeding, e di Andrea Vavassori chiude l’esperienza tricolore in terra marocchina, in attesa ...