ATP Marrakech 2023, Lorenzo Musetti cede in tre set ad Alexandre Müller nei quarti di finale (Di venerdì 7 aprile 2023) Si sperava che il peggio fosse alle spalle, ma per Lorenzo Musetti le difficoltà proseguono. L’azzurro (n.21 del ranking) è stato sconfitto nei quarti di finale dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) dal francese Alexandre Müller (n.126 ATP) sul punteggio di 6-3 1-6 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. L’azzurro, con una fasciatura all’altezza della coscia, non è riuscito a conquistare una vittoria che sembrava nelle sue mani nel terzo set, avanti di un break, dopo aver rimontato da una situazione di svantaggio. A corrente alternata il carrarino e bravo il transalpino ad approfittarne, eliminando il secondo italiano in serie, dopo Francesco Passaro. Sarà quindi Müller ad approdare alle semifinali e ad affrontare il vincente della sfida tra l’australiano ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Si sperava che il peggio fosse alle spalle, ma perle difficoltà proseguono. L’azzurro (n.21 del ranking) è stato sconfitto neididell’ATP250 di(Marocco) dal francese(n.126 ATP) sul punteggio di 6-3 1-6 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. L’azzurro, con una fasciatura all’altezza della coscia, non è riuscito a conquistare una vittoria che sembrava nelle sue mani nel terzo set, avanti di un break, dopo aver rimontato da una situazione di svantaggio. A corrente alternata il carrarino e bravo il transalpino ad approfittarne, eliminando il secondo italiano in serie, dopo Francesco Passaro. Sarà quindiad approdare alle semifinali e ad affrontare il vincente della sfida tra l’australiano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : ATP Marrakech: Musetti spreca, Muller ringrazia. Brutta sconfitta per l’azzurro, rimontato nel terzo set - OA_Sport : ATP Marrakech 2023, Lorenzo Musetti cede in tre set ad Alexandre Müller nei quarti di finale - - sportface2016 : #AtpMarrakech 2023: #Musetti di nuovo ko ai quarti, #Muller vince in tre set - TENIPOcom : ATP 250 Marrakech, Morocco A. Muller (FRA) d. L. Musetti (ITA) 6-3 1-6 6-4 - tennisview : Demoliner e Vavassori na semi do atp de Marrakech! -