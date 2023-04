ATP Marrakech 2023: Andrea Vavassori si arrende nei quarti di finale a Daniel Evans (Di venerdì 7 aprile 2023) Si ferma nei quarti di finale il bel cammino di Andrea Vavassori nel torneo ATP di Marrakech. Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set dal britannico Daniel Evans, numero 30 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Sicuramente un ottimo torneo quello del nativo di Torino, che ha saputo mettersi in mostra anche in singolare e che rientrerà pienamente tra i primi duecento del ranking mondiale. Vavassori non è riuscito ad incidere con il servizio, tenendo il 61% di prime in campo. L’azzurro ha sofferto soprattutto con la seconda, vincendo solo il 47% dei punti con questo colpo. Evans ha vinto 77 punti contro i 66 dell’avversario, tenendo ottimo percentuali al servizio. Partenza in salita ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Si ferma neidiil bel cammino dinel torneo ATP di. Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set dal britannico, numero 30 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Sicuramente un ottimo torneo quello del nativo di Torino, che ha saputo mettersi in mostra anche in singolare e che rientrerà pienamente tra i primi duecento del ranking mondiale.non è riuscito ad incidere con il servizio, tenendo il 61% di prime in campo. L’azzurro ha sofferto soprattutto con la seconda, vincendo solo il 47% dei punti con questo colpo.ha vinto 77 punti contro i 66 dell’avversario, tenendo ottimo percentuali al servizio. Partenza in salita ...

