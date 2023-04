Atp Houston 2023 | la pioggia ancora protagonista | cancellato il programma di venerdì

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lacontinua a non dare tregua agli organizzatori dell’ATP 250 die ora la situazione diventa realmente complessa. Anche ildiè statoa causa delle avverse condizioni metereologiche e finora l’unico turno conclusosi è il primo. In teoria il sabato dovrebbe essere il giorno dedicato alle semifinali, invece bisogneràdisputare gli otto incontri di ottavi di finale. Probabile che l’organizzazione del torneo programmerà ottavi e quarti sabato, per poi far giocare semifinali e finale domenica. Sempre che lanon continui a cadera sulla città texana. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ATPHouston | La pioggia ancora protagonista: cancellato il programma di venerdì. Si devono ancora disputare gli in… - CappersVIP_FREE : #RBsSportsPlays ATP Estoril Quentin Halys ML (2 Units) Marco Cecchinato +1.5 Sets +110 (1 Unit) ATP Houston Yannic… - sportface2016 : #AtpHouston, programma e orari venerdì #7aprile: uno tra Altmaier e Purcell potrebbe arrivare a giocare tre match i… - Antonio38112861 : È venerdì e all'Atp 250 di Houston deve ancora concludersi il match di primo turno tra #Purcell e #Altmaier. È un record? - livetennisit : ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Tre azzurri (LIVE) -

...questa settimana è tornato alla vittoria ed ha raggiunto i Quarti di finale del torneo250 di ... Ci sono tre tornei al momento, rispettivamente Estoril, Marrakech ee Musetti può sfruttare ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di venerdì 7 aprile al torneodi2023 . Falcidiato dalla pioggia il 250 sulla terra rossa statunitense, per questo motivo si giocano tantissime sfide in quella che sarebbe dovuto essere la giornata dedicata ...Ma niente da fare, la pioggia non ha dato tregua, rallentando così il programma del torneo di. Giovedì, tempo permettendo, sono previste almeno 6 partite da giocare per recuperare lo stop di ...

ATP Houston: solo un set giocato tra Purcell e Altmaier, la pioggia ferma tutto Ubitennis

La pioggia continua a non dare tregua agli organizzatori dell’ATP 250 di Houston e ora la situazione diventa realmente complessa. Anche il programma di venerdì è stato cancellato a causa delle avverse ...Marco Cecchinato è in semifinale nel 'Millennium Estoril Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. In un incont ...