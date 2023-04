Atp Estoril 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 8 aprile con Cecchinato (Di venerdì 7 aprile 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2023 della giornata di sabato 8 aprile. Si giocano le semifinali, con Marco Cecchinato che a distanza di due anni torna a gicarsi un match di questo livello. L’azzurro ha giocato decentemente nei primi due turni, ma è stato ancor più bravo nel suo quarto di finale contro Davidovich. Ora, in apertura di programma, sfiderà il serbo Kecmanovic, che non nasce come giocatore da terra rossa, ma in grado di fare male con i suoi colpi su tutte le superfici. Di seguito il programma completo. ESTADIO MILLENNIUM Non prima delle 16:00 – Cecchinato vs (6) Kecmanovic a seguire – (1) Ruud o (5) Baez vs Halys o ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di. Si giocano le, con Marcoche a distanza di due anni torna a gicarsi un match di questo livello. L’azzurro ha giocato decentemente nei primi due turni, ma è stato ancor più bravo nel suo quarto di finale contro Davidovich. Ora, in apertura di, sfiderà il serbo Kecmanovic, che non nasce come giocatore da terra rossa, ma in grado di fare male con i suoi colpi su tutte le superfici. Di seguito ilcompleto. ESTADIO MILLENNIUM Non prima delle 16:00 –vs (6) Kecmanovic a seguire – (1) Ruud o (5) Baez vs Halys o ...

Monte - Carlo: Sinner guida il quartetto azzurro, sorteggiato in alto con Nole ... il 21enne di Carrara dovrà infatti vedersela subito con il serbo Miomir Kecmanovic, n.40 ATP, protagonista sulla terra dell'Estoril. Il Next Gen toscano ha vinto in due set l'unico precedente con il ... ATP Estoril, prosegue la marcia di Cecchinato: è semifinale 1' DI LETTURA PALERMO " Marco Cecchinato è in semifinale del torneo ATP 250 di Estoril. Dopo aver avuto la meglio nel derby con il connazionale Fognini, il tennista palermitano si è ripetuto anche contro Davidovich Fokina raggiungendo il penultimo atto della ... ATP Montecarlo: a Sonego e Thiem le ultime due wild card Nel frattempo, Thiem sta cercando di recuperare punti e fiducia in quel di Estoril, dopo un inizio di stagione complicato. Ricordiamo che il sorteggio del tabellone principale andrà in scena venerdì ... ... il 21enne di Carrara dovrà infatti vedersela subito con il serbo Miomir Kecmanovic, n.40, protagonista sulla terra dell'. Il Next Gen toscano ha vinto in due set l'unico precedente con il ...1' DI LETTURA PALERMO " Marco Cecchinato è in semifinale del torneo250 di. Dopo aver avuto la meglio nel derby con il connazionale Fognini, il tennista palermitano si è ripetuto anche contro Davidovich Fokina raggiungendo il penultimo atto della ...Nel frattempo, Thiem sta cercando di recuperare punti e fiducia in quel di, dopo un inizio di stagione complicato. Ricordiamo che il sorteggio del tabellone principale andrà in scena venerdì ... ATP Estoril, fuori all’esordio Hurkacz e Bautista Agut Ubitennis Monte-Carlo: Sinner guida il quartetto azzurro, sorteggiato in alto con Nole 40 ATP, protagonista sulla terra dell’Estoril. Il Next Gen toscano ha vinto in due set l’unico precedente con il 23enne di Belgrado, disputato lo scorso anno nelle semifinali dell’ATP 250 di Napoli ... Estoril - Cecchinato piega Davidovich Fokina e vola in semifinale All'ATP 250 di Estoril Marco Cecchinato batte Alejandro Davidovich Fokina, superato col punteggio di 7-5, 7-6 in poco più di due ore di gioco; il palermitano torna così a giocare la semifinale di un ... 40 ATP, protagonista sulla terra dell’Estoril. Il Next Gen toscano ha vinto in due set l’unico precedente con il 23enne di Belgrado, disputato lo scorso anno nelle semifinali dell’ATP 250 di Napoli ...All'ATP 250 di Estoril Marco Cecchinato batte Alejandro Davidovich Fokina, superato col punteggio di 7-5, 7-6 in poco più di due ore di gioco; il palermitano torna così a giocare la semifinale di un ...