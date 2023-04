ATP Estoril 2023, Marco Cecchinato vola in semifinale! Piegato Davidovich Fokina in due set (Di venerdì 7 aprile 2023) La riscossa di Marco Cecchinato. L’azzurro (n.96 del ranking) si è ritrovato sulla terra rossa di Estoril (Portogallo) e ha sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 (5) lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.24 ATP) sul punteggio di 7-5 7-6 (5). Era dal torneo di Parma del 2021 che il nostro portacolori non raggiungeva il penultimo atto in un evento del massimo circuito internazionale e qui è stato possibile grazie a una prestazione di grande consistenza, al cospetto di un Davidovich Fokina che ha dovuto gestire un problema alla coscia sinistra, che in una fase del confronto sembrava irrimediabile. Il palermitano dovrà affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles e il serbo Miomir Kecmanovic. Nel primo set l’andamento del parziale è molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) La riscossa di. L’azzurro (n.96 del ranking) si è ritrovato sulla terra rossa di(Portogallo) e ha sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 (5) lo spagnolo Alejandro(n.24 ATP) sul punteggio di 7-5 7-6 (5). Era dal torneo di Parma del 2021 che il nostro portacolori non raggiungeva il penultimo atto in un evento del massimo circuito internazionale e qui è stato possibile grazie a una prestazione di grande consistenza, al cospetto di unche ha dovuto gestire un problema alla coscia sinistra, che in una fase del confronto sembrava irrimediabile. Il palermitano dovrà affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles e il serbo Miomir Kecmanovic. Nel primo set l’andamento del parziale è molto ...

