Atp Estoril 2023 | Cecchinato da sogno | batte Davidovich Fokina e torna a giocare una semifinale

Super Marco Cecchinato al torneo Atp di Estoril 2023, dove l'azzurro batte il ben più quotato Alejandro Davidovich Fokina in due set tiratissimi e in un'ora e dieci minuti di gioco quasi, col punteggio di 7-5 7-6(5) e così ritrova l'emozione di giocare una semifinale nel circuito maggiore, lui che ha vinto tre tornei e vanta una semifinale al Roland Garros, dopo quasi due anni dal torneo di Parma del maggio del 2021. Cecchinato vince il sorteggio e decide di servire, viene subito costretto ai vantaggi da 40-15 ma la battuta torna a vita e tiene il servizio ai vantaggi, poi è lui a portarsi 0-30 in risposta ma Davidovich Fokina tiene la battuta con quattro punti in ...

