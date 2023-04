ATP Estoril 2023: Cecchinato batte Davidovich Fokina e si regala la semifinale contro Kecmanovic. Tutto semplice per Ruud (Di venerdì 7 aprile 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata dell’ATP 250 di Estoril 2023. Sulla terra battuta portoghese si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e le sorprese non sono di certo mancate. L’Italia sorride per la grandissima impresa di Marco Cecchinato. L’azzurro sconfigge lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 3 del seeding) per 7-5 7-6(5) in due ore e due minuti di gioco e si regala la semifinale contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.6 del torneo), uscito vittorioso dalla sfida contro l’iberico Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-2. Tutto facile per il norvegese Casper Ruud: dopo il successo di ieri contro il portoghese Joao Sousa (in rimonta ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sulla terra battuta portoghese si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e le sorprese non sono di certo mancate. L’Italia sorride per la grandissima impresa di Marco. L’azzurro sconfigge lo spagnolo Alejandro(numero 3 del seeding) per 7-5 7-6(5) in due ore e due minuti di gioco e silail serbo Miomir(n.6 del torneo), uscito vittorioso dalla sfidal’iberico Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-2.facile per il norvegese Casper: dopo il successo di ieriil portoghese Joao Sousa (in rimonta ...

