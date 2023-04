Atp di Montecarlo, Sinner va direttamente al secondo turno. Da domani il torneo (Di venerdì 7 aprile 2023) Si avvicinano le sfide all’Atp di Montecarlo. Jannik Sinner, reduce di un grande torneo al Miami Open, arrivando secondo dietro a Medvedev, accede direttamente al secondo turno ed è la testa di serie numero 7. Nello stesso torneo Matteo Berrettini giocherà al primo turno con Cressy, mentre Lorenzo Musetti scenderà sul rosso francese con Kecmanovic. La competizione si svolgerà da domani, fino al 16 aprile. (foto@Fitp-Tennis/Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Si avvicinano le sfide all’Atp di. Jannik, reduce di un grandeal Miami Open, arrivandodietro a Medvedev, accedealed è la testa di serie numero 7. Nello stessoMatteo Berrettini giocherà al primocon Cressy, mentre Lorenzo Musetti scenderà sul rosso francese con Kecmanovic. La competizione si svolgerà da, fino al 16 aprile. (foto@Fitp-Tennis/Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...

