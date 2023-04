Atletica | Noah Jeruto sospesa per irregolarità nel passaporto biologico | è la campionessa del mondo delle siepi

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Nuovo caso accomunabile al doping per l’leggera. Oggi è venuta fuori la notizia della sospensione per, 27enne keniana, ora sotto la bandiera del Kazakistan, che l’anno scorso a Eugene si è imposta nei 3000ai Mondiali. L’annuncio è arrivato da parte dell’Athletics Integrity Unit (Aiu). Sono state trovateanomalie per quanto riguarda il suo. Da ricordare il particolare finale di stagione per: dopo il clamoroso successo iridato infatti aveva partecipato solamente ai campionati nazionali, sparendo dalle scene internazionali. Foto: Lapresse