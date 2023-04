Atletica | Mattia Furlani | “Howe il più grande talento giovanile italiano Ho dovuto scegliere tra alto e lungo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ferdinando Savarese, padrone di casa della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda su Sport2U, la web tv di OA Sport, ha avuto come ospite ilazzurro polivalente, con cui ha parlato dei prossimi impegni della stagione 2023. Prima avventura tra i seniores per l’azzurro agli Europei indoor: “Una bellissima esperienza, mi ha lasciato veramente unsegno su quello che sarà il futuro, ciò che verrà. È stata un’esperienza bellissima, soprattutto essere circondato dai migliori atleti del mondo e d’Europa, e non posso che essere solo che contento e fiero di quest’esperienza“. La prestazione non propriamente positiva ha una motivazione: “Ho avuto problemi intestinali ad Istanbul, ma comunque la stagione indoor per me è andata veramente a buon fine rispetto a quello che mi aspettavo, ...