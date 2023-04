Atletica | Kerley offende Marcell Jacobs sui social | “I cani non vengono” Arriva la risposta dell’azzurro

(Di venerdì 7 aprile 2023) Scintille fuori dalla pista tra Fred. Il campione del mondo in carica dei 100 metri, oro a Eugene l’anno scorso, si è beccato con il campione olimpico a Tokyo della gara regina, in merito alle assenze ricorrenti di quest’ultimo, giustificate dai tanti problemi fisici sofferti dall’azzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport odierna, ad attaccare briga è stato, nel corso di una diretta, nella quale era presente anche Justin Gatlin. Aè stato chiesto cosa pensasse delle prestazioni diagli Europei 2023 indoor, dove è giunto secondo alle spalle dell’altro azzurro Samuele Ceccarelli nei 60 metri: “Le indoor sono le indoor: i verisono quelli chea misurarsi ...

OA_Sport : Atletica, Kerley offende Marcell Jacobs sui social: "I cani non si presentano". La risposta dell'azzurro

potrebbe essere il rivale numero uno di Marcell Jacobs: a Tokyo pagò dazio, lo scorso anno, invece, si laureò campione del Mondo dopo il forfait dell'atleta bresciano dovuto ad un infortunio ......fuori dalla corsa prevista per le 3 (finale alle 4.30 ora italiana vinta dall'americano Fred...Jacobs su Instagram in merito al suo ritiro dalle semifinali dei 100 metri ai mondiali di...In ogni caso sono convinto chenon abbia finalizzato la preparazione invernale per i 200: secondo me vivrà la gara di Melbourne come un allenamento di potenza lattacida". A proposito di 200 ...

