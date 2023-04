Atletica, Fabrizio Donato: “Andy Diaz ha dormito sul marciapiede. Scappano da Cuba per una vita migliore” (Di venerdì 7 aprile 2023) Un connubio speciale. Il 23 febbraio scorso Andy Diaz Hernandez, atleta di 27 anni nato a Cuba il 25 dicembre 1995 e specialista del salto triplo, è diventato ufficialmente cittadino italiano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in considerazione dell’attivazione della procedura da parte del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha segnalato l’atleta per gli ottimi risultati ottenuti nella propria disciplina sportiva. Giunto in Italia nel novembre 2021, dopo non aver potuto gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo per un infortunio, Andy è stato inserito, step by step, nel Centro Sportivo Castelporziano del Gruppo delle Fiamme Gialle, tesserato dall’Atletica Libertas Livorno e seguito da due allenatori, Fabrizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Un connubio speciale. Il 23 febbraio scorsoHernandez, atleta di 27 anni nato ail 25 dicembre 1995 e specialista del salto triplo, è diventato ufficialmente cittadino italiano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in considerazione dell’attivazione della procedura da parte del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha segnalato l’atleta per gli ottimi risultati ottenuti nella propria disciplina sportiva. Giunto in Italia nel novembre 2021, dopo non aver potuto gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo per un infortunio,è stato inserito, step by step, nel Centro Sportivo Castelporziano del Gruppo delle Fiamme Gialle, tesserato dall’Libertas Livorno e seguito da due allenatori,...

