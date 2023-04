Atletica, Andy Diaz lancia la sfida: “Voglio vincere l’oro olimpico per l’Italia. Lavoro per i 18 metri” (Di venerdì 7 aprile 2023) Andy Diaz ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso 23 febbraio. Il Consiglio dei Ministri ha conferito la cittadinanza dopo aver recepito la proposta di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Inteno, in considerazione dell’attivazione della procedura da parte del Coni. L’atleta di origini cubane è stato ritenuto meritevole per i risultati acquisti negli ultimi anni, tra cui la vittoria in Diamond League dello scorso anno. Il 27enne vanta tra l’altro un sontuoso personale di 17.70 metri timbrato lo scorso 8 settembre a Zurigo, è stato settimo ai Mondiali 2017 e ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2019. Andy Diaz spera di poter partecipare ai Mondiali 2023 di Atletica leggera, che andranno in scena tra quattro mesi a Budapest. Al momento la partecipazione del ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso 23 febbraio. Il Consiglio dei Ministri ha conferito la cittadinanza dopo aver recepito la proposta di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Inteno, in considerazione dell’attivazione della procedura da parte del Coni. L’atleta di origini cubane è stato ritenuto meritevole per i risultati acquisti negli ultimi anni, tra cui la vittoria in Diamond League dello scorso anno. Il 27enne vanta tra l’altro un sontuoso personale di 17.70timbrato lo scorso 8 settembre a Zurigo, è stato settimo ai Mondiali 2017 e ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2019.spera di poter partecipare ai Mondiali 2023 dileggera, che andranno in scena tra quattro mesi a Budapest. Al momento la partecipazione del ...

