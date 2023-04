Atalanta | il 12 aprile amichevole fissata contro il Borgosesia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il prossimo 12l’tornerà in campo dopo la sfidail Bologna in programma per sabato 8. La squadra di Gasperini ha deciso infatti di dedicare il martedì per un’una squadra di Serie D del bergamasco. Chi sfiderà, infatti, Holjund e compagni sarà il, formazione che milita nel campionato di Serie D. La partita avrà inizio alle 15.00 e si svolgerà a porte aperte ma con una capienza limitata, fino all’esaurimento dei posti. Il match verrò giocato nel centro tecnico dell’di Zingonia per un inche sarà importante per entrambe le squadre per testare le condizioni per il finale di stagione. SportFace.

Il prossimo 12 aprile l’Atalanta tornerà in campo dopo la sfida contro il Bologna in programma per sabato 8 aprile. La squadra di Gasperini ha deciso infatti di dedicare il martedì per un’amichevole ...Nuovo appuntamento nel calendario di settimana prossima per i nerazzurri che mercoledì 12 aprile affronteranno in amichevole al Centro Bortolotti di Zingonia il Borgosesia, formazione che milita nel ...