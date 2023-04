Ata 24 mesi, al via l’aggiornamento delle graduatorie: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 7 aprile 2023) In arrivo un concorso per aggiornare le graduatorie del personale ATA. Il concorso è rivolto a chi ha già 24 mesi di servizio. Nel corso del 2023, le graduatorie di prima fascia del personale ATA saranno aggiornate. Alla fine della procedura verranno stilati i nuovi elenchi ATA 24 mesi 2023/2024 sostituiranno quelli attualmente in vigore. Concorso ATA 24 mesi in arrivo: stabilizzazione per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ilovetrading.it Il concorso ATA 24 mesi 2023 per l’inserimento nella graduatoria di prima fascia sarà pubblicato entro il 26 aprile, mentre le domande si potranno presentare dal 27 aprile al 18 maggio. Il concorso è rivolto al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola che ha maturato almeno 24 ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 7 aprile 2023) In arrivo un concorso per aggiornare ledel personale ATA. Il concorso è rivolto a chi ha già 24di servizio. Nel corso del 2023, ledi prima fascia del personale ATA saranno aggiornate. Alla fine della procedura verranno stilati i nuovi elenchi ATA 242023/2024 sostituiranno quelli attualmente in vigore. Concorso ATA 24in arrivo: stabilizzazione per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ilovetrading.it Il concorso ATA 242023 per l’inserimento nella graduatoria di prima fascia sarà pubblicato entro il 26 aprile, mentre le domande si potranno presentare dal 27 aprile al 18 maggio. Il concorso è rivolto al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola che ha maturato almeno 24 ...

