Assolto dopo tre anni di carcerazione preventiva: non era mafioso (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha trascorso tre anni, tre mesi e dodici giorni in custodia cautelare in carcere, accusato di far parte di un’associazione mafiosa. Al termine del processo i pm avevano chi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha trascorso tre, tre mesi e dodici giorni in custodia cautelare in carcere, accusato di far parte di un’associazione mafiosa. Al termine del processo i pm avevano chi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Finito dopo 5 anni l'incubo di un uomo in Sardegna, assolto dalle accuse di maltrattamenti a e… - FEDERIC11773393 : @OrNella645587 Quello che chiami grande evasore ( immagino Berlusconi vero?) dopo aver subito più processi di Al Ca… - qn_lanazione : Covid, violò la quarantena: assolto dopo la denuncia - theDianz : @M25016096 Viene assolto dopo quella porcheria della legge Gelli - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @amatorosalia1 @Mayflower014 @RIndrio @lorie_ra @sarais53 6/dover trascorrere alcuni mesi in carce… -