Ascolti tv | ‘Un passo dal cielo’ vince la prima serata

La fiction 'Un passo dal cielo', trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata tv, con 3.917.000 spettatori e il 22.8% di share. Al secondo posto, 'La Mia Banda Suona il Pop' su Canale 5, con 1.498.000 spettatori e il 9.2% di share. Al terzo posto, 'Iron Man 3' Italia 1, con 1.011.000 spettatori e il 6.1% di share. A seguire, tra gli Ascolti di prime time: 'Splendida Cornice' su Rai3 (984.000 spettatori, share 5.3%), il film '1917' su Rai2 (921.000 spettatori, share 5.3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (984.000 spettatori, share 7.3%), 'Piazza Pulita' su La7 (733.000 spettatori, share 5.4%), '4 Hotel' su Tv8 (321.000 spettatori, share 2.1%).

Miglior risultato stagionale per Pechino Express su Sky e streaming NOW Episodio carico di tensione e sorprese, a cui corrisponde un record di ascolti. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato ottimi risultati. Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di giovedì 6 aprile 2023: Rai Uno "Un passo dal cielo 7 ha appassionato 3.917.000 spettatori (22.7%) Canale 5 "La Mia Banda Suona il Pop".