Ascolti tv ieri: che crollo per Un Passo dal Cielo! I dati del 6 aprile 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) La prima serata di giovedì 6 aprile 2023 ha visto il ritorno sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo di Un Passo dal Cielo con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. Dopo l'esordio di sette giorni con 4.656.000 spettatori pari a uno share del 27.2%, con punte di 5 milioni, il secondo episodio della settima edizione (dal titolo 'Altezze Diverse') ha subito un calo ottenendo una media di 3.917.000 telespettatori, share del 22.8%. Nonostante il crollo, Rai1 è rimasta facilmente leader. Di seguito tutti gli Ascolti tv di ieri sera: Canale 5 La mia Banda suona il Pop 1.498.000 telespettatori e 9.1% Italia 1 Iron Man 3 1.011.000 telespettatori e 6.1%. Rai 3 Splendida Cornice 984.000 telespettatori e 5,2% Rete 4 Dritto e Rovescio 984.000 telespettatori e 7,2% Rai 2 film 1917 ...

