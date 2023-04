Arsenal, non solo Tielemans: ecco l'obiettivo numero 1 per giugno (Di venerdì 7 aprile 2023) L'Arsenal ha deciso: Declan Rice, 24enne centrocampista e capitano del West Ham, sarà l'obiettivo numero 1 per mercato estivo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) L'ha deciso: Declan Rice, 24enne centrocampista e capitano del West Ham, sarà l'1 per mercato estivo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ?????? C'è mezza Europa sul gioiello del #Galatasaray, Sacha Boey. L'#Arsenal cerca un rinforzo nel ruolo per l'estat… - sportli26181512 : Arsenal, non solo Tielemans: ecco l'obiettivo numero 1 per giugno: L'Arsenal ha deciso: Declan Rice, 24enne centroc… - MAX_ITA_LT_69 : @strazter69 @HerrGlanz Non serve neanche l'uso del pollice opponibile per vedere che l'immagine non proviene da wik… - sportface2016 : #Arsenal, #Arteta: 'Ad Anfield possiamo fare qualcosa che non ci riesce da molti anni' - ExProfeta1980 : @Guidolino8 Segue queste voci da un mesetto e non mi pare che sia particolarmente attratto dal Madrid. Ci sta prova… -