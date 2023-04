Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Arriva il leasing e il noleggio a lungo termine per l'ebike: L'iniziativa di Banca Ifis con Ancma -

... filiera italiana che risulta essere una delle più produttive a livello europeo" commenta Claudio Zirilli, responsabilee Rental di Banca Ifis. Il nuovo prodotto, realizzato in collaborazione ...... incentivi statali e). La promozione nel dettaglio prevede 1.500 euro di sconto ... La Nuova 500 ha un prezzo di listino di 29.950 euro, in promozione con incentivo statalea 23.450 ..."Stiamo creando un nuovo leader per il" le parole di Philippe De Rovira, Stellantis Chief ... Nel 2019 si uniscono anche Opel e Vauxall, poi nel 2021Stellantis e questa società entra ...

Arriva il leasing e il noleggio a lungo termine per l'ebike Agenzia ANSA

Banca Ifis lancia così la prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche per tutte le piccole e medie imprese dell'industria turistico-ricettiva interessate a dotarsi di una ...Banca Ifis, arriva la prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche. Tutte le informazioni sulla misura ...