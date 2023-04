fa valere il vantaggio in termini di agilità e rapidità di spostamenti per colpire la palla subito dopo il rimbalzo e per spingere con il diritto da sinistra appena ne ha l'occasione. Nel ...fa valere il vantaggio in termini di agilità e rapidità di spostamenti per colpire la palla subito dopo il rimbalzo e per spingere con il diritto da sinistra appena ne ha l'occasione. Nel ...

Arnaldi domina Kukushkin: è in semifinale a Murcia Tiscali

C'è un feeling speciale tra Matteo Arnaldi e la Spagna. Dopo il titolo vinto a Tenerife-2 a gennaio, il sanremese torna in una semifinale Challenger sulla terra rossa di Murcia (Costa Cálida Region de ...