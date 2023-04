Ardengo Soffici | l’artista futurista

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il 7 Aprile 1879 a Rignano sull’Arno nacque, un pittore, scrittore, poeta e saggista italiano. Morì il 19 Agosto 1964 a Vittoria Apuana, una frazione del comune di Forte dei Marmi (Toscana). La sua poetica era quella di un vero e proprio; un “Apollinaire italiano in formato ridotto” lo definì in un saggio Pier Vincenzo Mengaldo. : biografia “La felicità è una forma dell’arte”.nacque in una famiglia di agricoltori benestanti. Suo padre si chiamava Giovanni, mentre sua madre era Egle Zoraide Turchini, una proprietaria di una filanda di seta. Nel 1893 tutta la famiglia si trasferì a Firenze. Fu un periodo nero per; suo padre, infatti, portò la famiglia alla povertà a causa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tittiscotti : Ardengo Soffici #botd in 1879 - BarbaraPeracchi : Continua la mostra su Ugo Guidi e Ardengo Soffici al MUG2 a #Massa e in più ?? -

che scrive il "Lemmonio Boreo", la storia una specie di squadrista che con i suoi sodali va in giro a fare "l'allegro" giustiziere, a menar le mani, distruggere, sfasciare a destra e ...A impreziosire gli ambienti, in sala una tela di Ottone Rosai e una scultura di, nel bar una scultura ("Astronomo") in parete di Francesco Carone , oltre a vasi di inizio Novecento ...Francesco Inverni La carriera del pittore poggese Francesco Inverni è iniziata nel 1953 quando, appena diciottenne, mostrò i propri dipinti ad, dal quale ricevette un incoraggiamento ...

A Massa un confronto tra due maestri del Novecento: Ardengo ... Finestre sull'Arte

Un imprenditore, 77 anni che vive in Versilia e in passato era stato sponsor di un catalogo dell’artista toscano scomparso nel 2018, è stato condannato dal tribunale di Firenze per furto aggravato a ...Dal quartiere parigino di Montparnasse, dove e nasce e sperimenta gli elementi fondamentali della sua pittura, a Firenze, città dove sceglie di rimanere per tutta la vita, Silvio Loffredo intreccia la ...