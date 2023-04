Apre oggi il secondo store milanese di Lego

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il Gruppoe Percassi confermano il solido piano di crescita nel mercato Italia e sono pronti ad inaugurare la prima importante apertura del 2023. Il 7 aprile a Milano, infatti, è previsto l’opening del 25°Certified, che sarà inaugurato ufficialmente il 14 aprile. Con 120 mq di superficie, il punto vendita è situato nel cuore pulsante della città, nella suggestiva cornice di Piazza Gae Aulenti, ed è pronto a diventare la meta di riferimento per tutti i fan e le fan del mattoncino, milanesi e non. Quello in Portanuova sarà l’ottavoCertifieddopo Brescia ad adottare il nuovo innovativo concept, capace di coniugare l’esperienza fisica a quella digitale per creare una customer experience sempre più personalizzata e rispondere alle molteplici esigenze di tutti gli amanti del ...