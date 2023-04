Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arch_passarella : Siiii come la rotazione tra professionisti…. - LavoriPubblici : ? Principio di rotazione: quando si applica? ????? Il TAR ricorda le differenze tra procedura aperta e procedura neg… - Michele36978655 : @repubblica Infatti. Intanto la grande menzogna sul 98% degli appalti sotto soglia. Fate solo accapponare la pelle!… - Andrea_Radic : RT @mims_gov: #CodiceAppalti con la liberalizzazione degli appalti sotto-soglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro, le stazioni appaltanti p… - Marco02839896 : RT @mims_gov: #CodiceAppalti con la liberalizzazione degli appalti sotto-soglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro, le stazioni appaltanti p… -

Affidamenti di servizi sotto soglia nei piccoli comuni senza principio di. In una nota di commento al nuovo Codice(dlgs 36/2023 pubblicato sul Supplemento ordinario n.12 alla Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo) l'Associazione guidata da Franca Biglio, ...... al principio di, dalla richiesta di requisiti soggettivi di qualificazione e integrità ... la digitalizzazione dell'intero ciclo degli. Il problema vero è che, non solo legiferare, ma ...... fino a Euro 5,3 milioni, le Stazioni Appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della. Per glifino a Euro 500 ...

Appalti, rotazione non è un dogma Italia Oggi

Il principio di rotazione non si applica nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori ...Affidamenti di servizi sotto soglia nei piccoli comuni senza principio di rotazione. In una nota di commento al nuovo Codice appalti (dlgs 36/2023 pubblicato sul Supplemento ordinario n.12 alla ...