Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 7 aprile

Leggi su zon

(Di venerdì 7 aprile 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 7Josie si reca alla baita dove si è trasferito Paul per stare lontano da tutto e da tutti e per portargli quello che lui le ha chiesto. I due iniziano essere molto vicini. Poco dopo, pero, sopraggiunge Constanze che ha evidentemente seguito la ragazza e, arrabbiata e delusa, crede che i due abbiano una storia e chiede subito spiegazioni.: Deborah ...