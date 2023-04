Anticipazioni Amici 22 Serale, Quarta Puntata: Alessio e Mattia Al Ballottaggio! (Di venerdì 7 aprile 2023) Anticipazioni Amici 22 Serale, Quarta Puntata: Alessio e Mattia vanno al ballottaggio finale, ma anche Angelina per la prima volta è a rischio. Non mancano gli scontri… Anticipazioni Amici 22 Serale, Quarta Puntata: Alessio va al Ballottaggio! È stata registrata fa poche ore una nuova Puntata di Amici 22, la Quarta di questo Serale. Come sempre le squadre si sono sfidate, ma soltanto due alunni sono andati al ballottaggio finale per l’eliminazione. La prima manche ha sfido sfidarsi i Cuccalo contro la squadra di Todaro e Arisa. Intanto Zerbi Celebtano hanno nuovamente ironizzato sulla ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 7 aprile 2023)22vanno al ballottaggio finale, ma anche Angelina per la prima volta è a rischio. Non mancano gli scontri…22va alÈ stata registrata fa poche ore una nuovadi22, ladi questo. Come sempre le squadre si sono sfidate, ma soltanto due alunni sono andati al ballottaggio finale per l’eliminazione. La prima manche ha sfido sfidarsi i Cuccalo contro la squadra di Todaro e Arisa. Intanto Zerbi Celebtano hanno nuovamente ironizzato sulla ...

