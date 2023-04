Anm, accordo raggiunto: sì a metro e funicolari anche il pomeriggio di Pasqua (Di venerdì 7 aprile 2023) Anm e le organizzazioni sindacali hanno trovato finalmente il tanto sospirato accordo per il prolungamento del servizio anche nel pomeriggio. “Alla fine di più giornate di trattative tra Anm ed Organizzazioni Sindacali, stamattina si è definito l’accordo tra le parti per garantire il servizio di autobus, metropolitana e funicolari, nonché del servizio sosta, anche per Leggi su 2anews (Di venerdì 7 aprile 2023) Anm e le organizzazioni sindacali hanno trovato finalmente il tanto sospiratoper il prolungamento del servizionel. “Alla fine di più giornate di trattative tra Anm ed Organizzazioni Sindacali, stamattina si è definito l’tra le parti per garantire il servizio di autobus,politana e, nonché del servizio sosta,per

