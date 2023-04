Anica Academy | nuovi talenti del cinema | aperta la call per la Summer School 2023

(Di venerdì 7 aprile 2023) La Fondazionedel, dell’Audiovisivo e del Digitale – Ente del Terzo Settore, lancia il bando di partecipazione per la, un corso di formazione per chi voglia muovere i primi passi nel mondo dell’audiovisivo, volto a stimolare il talento e la creatività dei professionisti di domani. Ladi adesione è ufficialmentee si chiuderà il 19 maggio ed è rivolta agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. I corsi si svolgeranno a partire dal 12 giugno nelle sedi di Roma, Rimini e Palermo, avranno la durata di una settimana e saranno a titolo gratuito. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionalee Immagini per la ...

