Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Angers-Lille (sabato 08 aprile 2023 ore 17:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici… - CarlitosJ2011 : RT @TorresTavo: Angers SCO - LOSC Lille TV: @StarPlusLA Narra: @josebriseno Comenta: @MARIOCARRILLOY2 #Ligue1xESPN - sportli26181512 : Ligue 1: alle 17 Angers-Lille LIVE. Stasera Nizza-PSG: Prosegue la 30ª giornata di Ligue 1, aperta dalla vittoria d… - cmdotcom : LIVE #Ligue1: alle 17 Angers-Lille, stasera il PSG a Nizza per il riscatto - TorresTavo : Angers SCO - LOSC Lille TV: @StarPlusLA Narra: @josebriseno Comenta: @MARIOCARRILLOY2 #Ligue1xESPN -

Si parte alle 17 con ilche fa visita all'fanalino di coda del campionato: David e compagni cercano tre punti per mettere pressione al Monaco quarto in classifica. Alle 21 i fari sono ...... attualmente occupano l'ottavo posto, a - 5 dal Rennes sesto ed a - 7 dalquinto. Nelle ... Domenica è arrivato un deludente pareggio in casa del fanalino di coda, ormai con un piede e mezzo ...15:30 Augusta - Colonia 18:30 Hertha Berlino - Lipsia CALCIO - LIGUE 1 17:0021:00 Nizza - PSG CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Vitesse - Go Ahead Eagles 20:00 AZ - Sparta Rotterdam 20:00 PSV ...

Angers-Lille (sabato 08 aprile 2023 ore 17:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Angers reçoit Lille pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Découvrez les compositions officielles des deux équipes !Place à la 30e journée de Ligue 1 ce week-end. Après un bon match nul face à Nice la semaine dernière, les Angevins enchaînent à la maison face à Lille, prétendant à l’Europe. Suivez le match Angers – ...