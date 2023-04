Angers-Lille (sabato 08 aprile 2023 ore 17:00): convocati, formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 7 aprile 2023) La netta vittoria sul Lorient ha aumentato le quotazioni del Lille di Fonseca, che è salito al quinto posto e punta deciso almeno al quarto posto del Monaco distante 5 punti. L’avversario odierno è un Angers che per quanto ultimo e retrocesso è tutt’altro che una squadra arrendevole. Gli Scoitses hanno fermato sul pari il Nizza ottenendo il loro undicesimo punto stagionale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 7 aprile 2023) La netta vittoria sul Lorient ha aumentato le quotazioni deldi Fonseca, che è salito al quinto posto e punta deciso almeno al quarto posto del Monaco distante 5 punti. L’avversario odierno è unche per quanto ultimo e retrocesso è tutt’altro che una squadra arrendevole. Gli Scoitses hanno fermato sul pari il Nizza ottenendo il loro undicesimo punto stagionale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Angers-Lille (sabato 08 aprile 2023 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Angers vs Lille – probabili formazioni - periodicodaily : Angers vs Lille – probabili formazioni - coffeeshop22008 : Filtrer dispo via notre snap:Frappecali93 #France #Paris #Lyon #Tours #Lille #Marseille #Bordeaux #Angers #Toulon… -