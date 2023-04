Andrea Papi ‘ucciso da orso’, per i politici è facile accusare gli animalisti ma gli inetti sono loro (Di venerdì 7 aprile 2023) Un altro incontro uomo-orso in Trentino? Certo che questa volta, qualunque sia la verità, c’è la drammatica perdita di una vita di un giovane. Per prima cosa, sopra qualsiasi polemica e strumentalizzazione, vorrei lasciare qui il profondo dolore per la perdita di una giovane vita. E già da qui si dovrebbe capire che, chi si occupa di animali e ambiente è per la vita e non per la morte, sia essa dell’uomo che di un animale. Ed è altrettanto vero, quanto afferma Mauro Corona, parlando di questo episodio. Ma la cosa assurda è la corsa ad apparire da parte di molti politici trentini, subito pronti a sentenziare, senza nemmeno attendere l’esito delle verifiche medico-legali; tutti a dire che bisogna abbattere gli orsi, che è necessario ridurne la presenza; nessuno che faccia autocritica prendendo atto che nulla hanno fatto per prevenire tali situazioni, pur essendo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Un altro incontro uomo-orso in Trentino? Certo che questa volta, qualunque sia la verità, c’è la drammatica perdita di una vita di un giovane. Per prima cosa, sopra qualsiasi polemica e strumentalizzazione, vorrei lasciare qui il profondo dolore per la perdita di una giovane vita. E già da qui si dovrebbe capire che, chi si occupa di animali e ambiente è per la vita e non per la morte, sia essa dell’uomo che di un animale. Ed è altrettanto vero, quanto afferma Mauro Corona, parlando di questo episodio. Ma la cosa assurda è la corsa ad apparire da parte di moltitrentini, subito pronti a sentenziare, senza nemmeno attendere l’esito delle verifiche medico-legali; tutti a dire che bisogna abbattere gli orsi, che è necessario ridurne la presenza; nessuno che faccia autocritica prendendo atto che nulla hanno fatto per prevenire tali situazioni, pur essendo al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Andrea Papi, ferite al braccio e al collo: come è morto il runner. L’autopsia per confermare l’attacco di un orso.… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Sono state proposte soluzioni al problema della gestione della fauna selvatica in Trentino, proprio da parte degli animal… - ilfattoblog : 'Sono state proposte soluzioni al problema della gestione della fauna selvatica in Trentino, proprio da parte degli… - Dome689 : RT @fanpage: Gli ultimi attimi del 26enne probabilmente aggredito da un plantigrado nei boschi del Trentino: accanto al corpo di Andrea Pap… - fanpage : Gli ultimi attimi del 26enne probabilmente aggredito da un plantigrado nei boschi del Trentino: accanto al corpo di… -