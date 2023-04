“Andrea Papi sbranato dall’orso”, è ufficiale. La folle giustificazione degli animalisti: è colpa del runner (Di venerdì 7 aprile 2023) L’autopsia non lascia margini di dubbio: è stato aggredito da un orso quando era ancora vivo, Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino. Andrea Papi per alcuni ambientalisti è stato colpevole di essersi difeso «Adesso non si dica che il giovane atleta Andrea Papi, che tutti i segni sul suo corpo farebbero presupporre sia stato sbranato dell’orso in Val di Sole, se l’è anche cercata difendendosi con un bastone quando gli esperti, ricordano i Soloni dell’ambientalismo ideologico, dicono che di fronte ad un orso bisognerebbe rimanere fermi». Questo il commento di Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) L’autopsia non lascia margini di dubbio: è stato aggredito da un orso quando era ancora vivo,, ildi 26 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino.per alcuni ambientalisti è stato colpevole di essersi difeso «Adesso non si dica che il giovane atleta, che tutti i segni sul suo corpo farebbero presupporre sia statodell’orso in Val di Sole, se l’è anche cercata difendendosi con un bastone quando gli esperti, ricordano i Soloni dell’ambientalismo ideologico, dicono che di fronte ad un orso bisognerebbe rimanere fermi». Questo il commento di Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Andrea Papi, ferite al braccio e al collo: come è morto il runner. L’autopsia per confermare l’attacco di un orso.… - infoitinterno : Andrea Papi morto in Trentino, l’autopsia conferma - SecolodItalia1 : “Andrea Papi sbranato dall’orso”, è ufficiale. La folle giustificazione degli animalisti: è colpa del runner… - Piergiulio58 : Andrea Papi era vivo quando è stato attaccato dall'orso. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia effettuati sul c… - kiara86769608 : Andrea Papi 'ucciso da orso', per i politici è facile accusare gli animalisti ma gli inetti sono loro… -