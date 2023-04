Andrea Papi, Mauro Corona sul runner sventrato dall’orso: “Nel mare ci sono gli squali e se ci vai rischi di essere aggredito. Che facciamo?… Il rispetto della natura passa per la conoscenza” (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni che è aggredito da un orso ed stato trovato morto in un bosco della val di Sole, Mauro Corona ha scritto per La Stampa il suo pensiero sul rapporto degli uomini con la montagna. “O stai sul divano, o vai in montagna e accetti i rischi, compresi l’incontro con gli animali. Mi spiace per quel giovane, ma sarà stato l’orso? Vedremo. In certi periodi l’orso è più pericoloso, soprattutto l’orsa quando ha i cuccioli, poi c’è la storia dei cani che i plantigradi avvertono come nemico”, le parole dello scrittore. Che aggiunge: “E se ci sarà certezza che il giovane è stato ucciso dall’orso, sarà ucciso anche l’orso. Così sarà, ma non si può uccidere l’orso che uccide. L’uomo, al solito, vuole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la morte di, ildi 26 anni che èda un orso ed stato trovato morto in un boscoval di Sole,ha scritto per La Stampa il suo pensiero sul rapporto degli uomini con la montagna. “O stai sul divano, o vai in montagna e accetti i, compresi l’incontro con gli animali. Mi spiace per quel giovane, ma sarà stato l’orso? Vedremo. In certi periodi l’orso è più pericoloso, soprattutto l’orsa quando ha i cuccioli, poi c’è la storia dei cani che i plantigradi avvertono come nemico”, le parole dello scrittore. Che aggiunge: “E se ci sarà certezza che il giovane è stato ucciso, sarà ucciso anche l’orso. Così sarà, ma non si può uccidere l’orso che uccide. L’uomo, al solito, vuole ...

