Andrea Abodi | “Via i criminali dallo stadio Euro 2032? Vogliamo fare sul serio”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Quello che è successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo. Dobbiamo liberare gli stadi e il calcio dalla delinquenza e dallatà. Lodeve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza”. Lo afferma il ministro per lo Sport e i Giovaniin un’intervista al “Corriere dello Sport” sui tanti problemi del calcio italiano fra violenze ultras, cori razzisti e inchieste. E’ in atto un lavoro su “un piano di attività e iniziative da condividere con Figc e leghe per rendere sempre più efficace l’azione di contrasto a ogni forma di inciviltà e violenza” eammette che “è del tutto evidente che il divieto di trasferta, comunque, sia una sconfitta, ...