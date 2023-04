Ancora alberi tagliati al Parco Fenestrelle, la protesta di Legambiente. (Di venerdì 7 aprile 2023) Nemmeno il tempo di arrivare la primavera che subito sono iniziati i tagli di alberi sulle sponde del torrente Fenestrelle. 'Alle spalle di Corso Umberto I da ieri le motoseghe sono di nuovo in azione!... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 7 aprile 2023) Nemmeno il tempo di arrivare la primavera che subito sono iniziati i tagli disulle sponde del torrente. 'Alle spalle di Corso Umberto I da ieri le motoseghe sono di nuovo in azione!...

