Ancona, maxi frode fiscale da 150 milioni di euro: una donna cinese arrestata e 18 indagati – Il video (Di venerdì 7 aprile 2023) La guardia di finanza di Ancona ha sgominato un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false da gennaio 2022 a febbraio 2023 per un valore di 150 milioni di euro. Fatture utilizzate da oltre 600 imprese presenti sul territorio italiano, di cui alcune del settore edile che risultano cessionarie di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, e che hanno portato a un’evasione di 33 milioni di euro di Iva. Oltre al potenziale risparmio (illecito) sulle imposte dirette che si attesta a oltre 28 milioni di euro e al conseguente riciclaggio dei guadagni. La principale responsabile è una donna cinese che è stata messa agli arresti domiciliari. 18 persone sono state denunciate per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) La guardia di finanza diha sgominato un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false da gennaio 2022 a febbraio 2023 per un valore di 150di. Fatture utilizzate da oltre 600 imprese presenti sul territorio italiano, di cui alcune del settore edile che risultano cessionarie di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, e che hanno portato a un’evasione di 33didi Iva. Oltre al potenziale risparmio (illecito) sulle imposte dirette che si attesta a oltre 28die al conseguente riciclaggio dei guadagni. La principale responsabile è unache è stata messa agli arresti domiciliari. 18 persone sono state denunciate per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni ...

