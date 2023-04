"Anche lei è nella discarica": Sanna Marin, la bruttissima fine della paladina della sinistra (Di venerdì 7 aprile 2023) Non sono bastati gli endorsement di Hillary Clinton, i peana dei soliti intellò, il soprannome di “premier rockstar” e le copertine di Time ad evitare al primo ministro finlandese, la progressista Sanna Marin, una sconfitta alle elezioni nazionali di domenica scorsa. La modernissima, verdissima e politicamente correttissima Marin (è cresciuta in una famiglie costituita da due lesbiche) e il suo Sdp, il partito social-democratico finlandese, sono stati battuti sia dai conservatori di Petteri Orpo, alla guida del Partito di Coalizione Nazionale (Kok), sia dalla destra identitaria ed euroscettica dei Veri Finlandesi di Riikka Purra. «La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e la celebrazione della democrazia è sempre una cosa meravigliosa», ha dichiarato Marin domenica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Non sono bastati gli endorsement di Hillary Clinton, i peana dei soliti intellò, il soprannome di “premier rockstar” e le copertine di Time ad evitare al primo ministro finlandese, la progressista, una sconfitta alle elezioni nazionali di domenica scorsa. La modernissima, verdissima e politicamente correttissima(è cresciuta in una famiglie costituita da due lesbiche) e il suo Sdp, il partito social-democratico finlandese, sono stati battuti sia dai conservatori di Petteri Orpo, alla guida del Partito di Coalizione Nazionale (Kok), sia dalla destra identitaria ed euroscettica dei Veri Finlandesi di Riikka Purra. «La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e la celebrazionedemocrazia è sempre una cosa meravigliosa», ha dichiaratodomenica ...

