Ancelotti: «Alla Liga non rinunciamo finché la matematica non ci costringerà» (Di venerdì 7 aprile 2023) Carlo Ancelotti è già pronto per ritornare in campo contro il Villarreal dopo l’impresa del suo Real Madrid al Camp Nou contro il Barcellona nella semifinale di Coppa del Rey. Le parole di Ancelotti: «Noi Alla Liga non rinunciamo finché la matematica non ci costringerà a farlo. Non farei per niente al mondo il cambio con Xavi, innanzitutto perché non potrei allenare il Barcellona, poi perché sono pienamente felice qui, sono al Real, il miglior club del mondo dove mi sento molto amato. Dopo 1.272 panchine non devo più dimostrare nulla a nessuno. Non tengo il conto, non lo aggiorno partita dopo partita, però ho dato un’occhiata ai numeri in questi giorni pensando di essere vicino alle 1300, una cifra che andrebbe festeggiata. Ma adesso posso dire che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Carloè già pronto per ritornare in campo contro il Villarreal dopo l’impresa del suo Real Madrid al Camp Nou contro il Barcellona nella semifinale di Coppa del Rey. Le parole di: «Noinonlanon cia farlo. Non farei per niente al mondo il cambio con Xavi, innanzitutto perché non potrei allenare il Barcellona, poi perché sono pienamente felice qui, sono al Real, il miglior club del mondo dove mi sento molto amato. Dopo 1.272 panchine non devo più dimostrare nulla a nessuno. Non tengo il conto, non lo aggiorno partita dopo partita, però ho dato un’occhiata ai numeri in questi giorni pensando di essere vicino alle 1300, una cifra che andrebbe festeggiata. Ma adesso posso dire che ...

