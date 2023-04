Amici per la pelle, di cosa parla il film su Rai 1: la storia di Filippo Laganà (Di venerdì 7 aprile 2023) Il giovane attore Filippo Laganà nel pomeriggio di questo venerdì Santo sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulla storia della sua malattia e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare a soli 20 anni. Racconterà anche la trama di “Amici per la pelle”: un film uscito l’anno scorso che racconta la storia vera della sua malattia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco alcune anticipazioni sul film e quando andrà in onda su Rai1. La malattia di Filippo Laganà A Filippo Laganà è stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Il giovane attorenel pomeriggio di questo venerdì Santo sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulladella sua malattia e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare a soli 20 anni. Racconterà anche la trama di “per la”: unuscito l’anno scorso che racconta lavera della sua malattia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco alcune anticipazioni sule quando andrà in onda su Rai1. La malattia diè stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Sintesi del dibattito PNRR. Ci accapigliamo per soldi a debito che non sappiamo quanto costano per fare cose che no… - ZZiliani : AVVISO AI 60.000 AMICI CHE MI SEGUONO Mi scuso ma per gli oltraggi e le minacce che colpiscono la mia famiglia mi è… - teatrolafenice : La 'carezza' della notte ce la dà stasera Boccherini con un frammento dalla sua Sonata per violoncello n. 6. Ad int… - cnmongrrl : ci fate caso che al ballottaggio vanno sempre gli amici???? ho troppa paura per loro non potrei mai superare una lo… - Sofia_1_vv : RT @prijedoremergen: ADERIRE AL COSTO DI UN CAFFÈ AL MESE Grazie amici! Abbiamo raggiunto i 305 teamers???????? Aiutateci a diffondere il g… -