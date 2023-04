“Amici per la pelle”, chi è Filippo Laganà e perché tutti ne parlano (Di venerdì 7 aprile 2023) Filippo Laganà è l’attore protagonista di Amici per la pelle, film uscito al cinema e che Rai 1 propone nel giorno di Pasqua in prima TV. Una storia di speranza e lotta per sopravvivere, continuando a guardare al futuro anche quando questo appare oscuro. Si tratta della storia vera di Filippo Laganà, che ha trovato la forza di raccontarsi. Figlio d’arte, suo padre è Rodolfo Laganà, è affiancato in questa pellicola da un ricco cast, che comprende nomi come Nancy Brilli e Massimo Ghini. Chi è Filippo Laganà: storia vera Nato a Roma il 15 ottobre 1994, Filippo Laganà ha 28 anni ed è un giovane attore figlio di Rodolfo Laganà. Ha frequentato li liceo linguistico e, dopo aver frequentato un ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023)è l’attore protagonista diper la, film uscito al cinema e che Rai 1 propone nel giorno di Pasqua in prima TV. Una storia di speranza e lotta per sopravvivere, continuando a guardare al futuro anche quando questo appare oscuro. Si tratta della storia vera di, che ha trovato la forza di raccontarsi. Figlio d’arte, suo padre è Rodolfo, è affiancato in questa pellicola da un ricco cast, che comprende nomi come Nancy Brilli e Massimo Ghini. Chi è: storia vera Nato a Roma il 15 ottobre 1994,ha 28 anni ed è un giovane attore figlio di Rodolfo. Ha frequentato li liceo linguistico e, dopo aver frequentato un ...

