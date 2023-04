Amici anticipazioni | scoppia la lite in studio | Maria fuori di se | polemiche in rete per il ballottaggio

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ledi22 annunciano chi è finito alnella registrazione che andrà in onda sabato 8 aprile 2023. Uno tra Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere ha lasciato il talent show diDe Filippi, secondo quanto riporta Super Guida Tv. Alla fine sono finiti i due ballerini aldi questa quarta puntata del L'articolo proviene da KontroKultura.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici 22 del 6 aprile, puntata che andrà in onda poi sabato 8. Anche in questa puntata ci sarà una sola eliminazione e al ballottaggio ci sono Alessio e Mattia.

Ieri sera, sabato 1 aprile, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto un solo eliminato, il ballerino della squadra formata da… Leggi ...Quarta puntata del Serale di Amici 22. Quella in onda sabato aprile è una puntata del talent show di Maria De Filippi con molte sfide, ma anche come di consueto numerose polemiche. Manca circa un mese ...