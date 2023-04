Amici 22, Samuele Segreto guarda per la prima volta il film di Beppe Fiorello che lo vede protagonista: la sua reazione (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo essere stato eliminato da Amici, per Samuele Segreto è iniziato il tour promozionale di Stranizza d’amuri, il film che lo vede protagonista per la prima volta sul grande schermo. Il giovanissimo talentuoso ex allievo del talent show di Maria De Filippi non è solo un ottimo ballerino. Ancor prima di entrare nella Casetta più desiderata d’Italia, il 18enne siciliano ha girato Stranizza d’amuri, film che segna anche un altro debutto, quello di Beppe Fiorello dietro la macchina da presa. Lo stesso attore e regista, dopo essersi congratulato con Samu per il percorso fatto all’interno di Amici, ha informato i fan del ballerino che presto si sarebbe aggiunto al resto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo essere stato eliminato da, perè iniziato il tour promozionale di Stranizza d’amuri, ilche loper lasul grande schermo. Il giovanissimo talentuoso ex allievo del talent show di Maria De Filippi non è solo un ottimo ballerino. Ancordi entrare nella Casetta più desiderata d’Italia, il 18enne siciliano ha girato Stranizza d’amuri,che segna anche un altro debutto, quello didietro la macchina da presa. Lo stesso attore e regista, dopo essersi congratulato con Samu per il percorso fatto all’interno di, ha informato i fan del ballerino che presto si sarebbe aggiunto al resto ...

