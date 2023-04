Amici 22 Il Serale, AAron confessa: “Quel palco mi fa paura!” (Di venerdì 7 aprile 2023) La stagione Serale di Amici 22 è in pieno svolgimento, ma non tutti i ragazzi stanno affrontando il percorso in maniera eguale. AAron, il cantante della squadra Zerbi-Celentano, ha confessato di sentirsi insicuro e di avere paura di non riuscire ad esprimersi al meglio durante gli appuntamenti del Serale. In sala prove, ha ammesso di sentirsi piccolo e meno apprezzato degli altri, desiderando di sentirsi come uno che racconta la sua vita e non come un anonimo. Nella scorsa puntata del Serale, AAron ha dovuto affrontare le critiche di coach e giudici, in particolare Quelle di Cristiano Malgioglio, con cui ha avuto un acceso scontro. Dopo l’interpretazione di “L’emozione non ha voce“, Malgioglio ha accusato il ragazzo di non saper cantare in modo dolce, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 aprile 2023) La stagionedi22 è in pieno svolgimento, ma non tutti i ragazzi stanno affrontando il percorso in maniera eguale., il cantante della squadra Zerbi-Celentano, hato di sentirsi insicuro e di avere paura di non riuscire ad esprimersi al meglio durante gli appuntamenti del. In sala prove, ha ammesso di sentirsi piccolo e meno apprezzato degli altri, desiderando di sentirsi come uno che racconta la sua vita e non come un anonimo. Nella scorsa puntata delha dovuto affrontare le critiche di coach e giudici, in particolarele di Cristiano Malgioglio, con cui ha avuto un acceso scontro. Dopo l’interpretazione di “L’emozione non ha voce“, Malgioglio ha accusato il ragazzo di non saper cantare in modo dolce, ...

