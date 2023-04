Amici 22 | anticipazioni 8 aprile | nuovo eliminato | Maria non le manda a dire a Todaro

(Di venerdì 7 aprile 2023) Giovedì 6si è tenuta la registrazione della quarta puntata del Serale di22: ecco cosa è successo. In gara sono rimasti ormai 10 allievi e la competizione, tra guanti di sfida e prove nel corso delle diverse manche, si fa più serrata. Ecco chi dovrà lasciare il programma. Prosegue il successo del Serale di22 che, per la terza serata di fila, supera i 3,8 milioni di telespettatori pari al 26% di share, nel corso della puntata di sabato 1°. Mentre la competizione si fa sempre più serrata, anche i toni in studio si scaldano, in base alleriportate di recente daNews e Super Guida Tv. Ecco vedremo nella prossima puntata di22 in onda sabato 8– VelvetMagAttualmente, a contendersi la vittoria sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberoMagazine_ : Cosa succederà domani ad #AMICI22? #Amicispoiler - amiciiiui : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? al termine del duetto tra ANGELINA e CRICCA ARISA ha sottolineato il fatto che ormai CRICCA venga… - camila_healing : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? durante il ballottaggio finale BENEDETTA piangeva per entrambi ?? #AMICI22 #amicispoiler - camila_healing : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? al termine del duetto tra ANGELINA e CRICCA ARISA ha sottolineato il fatto che ormai CRICCA venga… - lui_sa09 : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? durante la discussione MARIA va contro TODARO, dicendo che il suo discorso era orrendo, in quanto… -

22 serale, ledi sabato 25 marzo. Nella quarta puntata serale di22 riparte la sfida tra le tre squadre guidate dai professori: Aaron, Isobel e Ramon (del team di Rudy Zerbi ...E' stata una puntata molto vivace quella di ieri. Emergonosulla prossima puntata di22 , in programma per sabato 8 aprile. Pare che Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere siano stati selezionati per il ballottaggio e, secondo quanto riferito ...Serale di23,: eliminati e polemica. Gli allievi sono 10, tutti preparatissimi e pronti per una finale che si preannuncia ricca di talento. Per questo, sia per i Prof che per i ...

Amici, Maria De Filippi interviene nella lite e riprende un professore: ecco cosa è successo. Le anticipazioni leggo.it

Giovedì 6 aprile è stato registrato il quarto serale di Amici e le anticipazioni fanno sapere che a rischio eliminazione sono finiti due allievi. Sabato sera sarà svelato il verdetto del ballottaggio ...Diversi utenti si stanno sbilanciando in queste ore a proposito delle anticipazioni sul vincitore di Amici 2023. Sta andando di scena da qualche settimana il serale di Amici di Maria De Filippi ed è ...