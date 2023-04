Amici 2023, quarta puntata del serale, ospiti Annalisa e Alessandro Siani (Di venerdì 7 aprile 2023) Domani su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 2023, dieci ancora gli artisti in gara, ospiti Annalisa e Alessandro Siani Ventiduesima edizione per la scuola dello spettacolo più importante della televisione italiana che cambia l’ordine dei fattori ma l’obiettivo rimane lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Ma come Amici insegna, il talento, elemento fondamentale, non basta. Va compreso, indirizzato e valorizzato. Sono 10 i talenti in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, Wax (cantanti, di cui sono usciti i nuovi inediti negli ultimi giorni); Alessio, Isobel, Maddalena, Mattia, Ramon, ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) Domani su Canale 5 ladeldi, dieci ancora gli artisti in gara,Ventiduesima edizione per la scuola dello spettacolo più importante della televisione italiana che cambia l’ordine dei fattori ma l’obiettivo rimane lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Ma comeinsegna, il talento, elemento fondamentale, non basta. Va compreso, indirizzato e valorizzato. Sono 10 i talenti in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, Wax (cantanti, di cui sono usciti i nuovi inediti negli ultimi giorni); Alessio, Isobel, Maddalena, Mattia, Ramon, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Abusi su una 15enne mentre il branco riprende coi cellulari. I fatti, a Bologna a settembre. La ragazza avrebbe sub… - fattoquotidiano : Hamid ha collaborato per anni con i militari italiani in Afghanistan. È riuscito a scappare dal Paese in mano ai ta… - ZZiliani : ... di dar vita a un grottesco pastrocchio con la Juventus che nel 2023-24 vince magari il campionato di B e viene… - Sabish68380367 : RT @CYworldteam: Secondo il Rapporto Annuale Istat 2018, circa 3 milioni di persone affermavano di non avere una rete ne di amici ne di sos… - mondointasca : Ritorna il piacere di una gita in campagna, fare un pic nic sui prati in famiglia coi bambini e con gli amici. In… -