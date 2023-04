Amalfi, targhe alterne sulla statale Amalfitana in occasione della Settimana Santa (Di venerdì 7 aprile 2023) targhe alterne sulla statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa. Il provvedimento avrà valore dal 3 al 10 aprile 2023 (lunedì in Albis) e ponte della Liberazione. Tornano le targhe alterne sulla statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi Leggi su 2anews (Di venerdì 7 aprile 2023)163tana in. Il provvedimento avrà valore dal 3 al 10 aprile 2023 (lunedì in Albis) e ponteLiberazione. Tornano le163tana in, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi

